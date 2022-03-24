訂單掌握度已到7月，成衣大廠聚陽（1477）24日指出，上半年預估仍可維持2位數成長。面對通膨、原物料上漲造成的成本壓力，將持續與客戶協商轉嫁，並透過產品組合、垂直整合等，強化獲利空間。

聚陽今年1、2月合併營收都創同期新高；累計1～2月合併營收54.15億元，年成長率29.3％。

今年上半年訂單出貨排程已定，聚陽指出，其中，運動盤的服飾訂單維持強勁，將推升上半年營運成長動能。

因應原物料上漲，聚陽根據物價上漲幅度的不同，今年第一季產品訂單報價已反映，而俄烏戰爭所引發的各種成本上漲，目前也已陸續跟客戶協談，針對訂單報價調漲溝通。

至於通膨所造成的「萬物皆漲」的成本壓力；聚陽指出，將持續與客戶反映調整報價。另外，提升高毛利的運動、機能服飾訂單比重，加上投資布廠或上游原物料廠策略聯盟，優化垂直整合等，以降低通膨所可能帶來成本增加、毛利下滑。

對於整個2022年的營運，聚陽表示，在品牌集中採購、大者恆大趨勢持續下，聚陽在爭取訂單上仍相對享有優勢。且有各種策略來提升成長動能，因此，預期今年的營運還是審慎樂觀的。