今年各重要賽事在新冠疫情的影響下仍持續進行，使得台灣運彩第一季銷售金額提前銷售突破百億元，據台灣運彩內部訂定今年銷售目標可望突破500億元。

截至3月23日為止，台灣運彩銷售約120億元，在第一季提前銷售突破百億；接下來因棒球季開打，日本職棒賽近期登場，中華職棒即將在4月2日開幕戰，美國職棒預計4月8日開打，上述運動賽事與美國職籃季後賽都是第二季銷售的重點，此外，2022年還有亞運和世足賽，預期整年度銷售可望突破500億元。