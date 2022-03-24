運彩Q1銷售提前突破百億 今年銷售目標可望突破500億元 19:522022/03/24 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年各重要賽事在新冠疫情的影響下仍持續進行，使得台灣運彩第一季銷售金額提前銷售突破百億元，據台灣運彩內部訂定今年銷售目標可望突破500億元。 截至3月23日為止，台灣運彩銷售約120億元，在第一季提前銷售突破百億；接下來因棒球季開打，日本職棒賽近期登場，中華職棒即將在4月2日開幕戰，美國職棒預計4月8日開打，上述運動賽事與美國職籃季後賽都是第二季銷售的重點，此外，2022年還有亞運和世足賽，預期整年度銷售可望突破500億元。 汎德去年獲利豐收 大方配息 汎德永業去年每股大賺15.36元 創近五年新高 #銷售 #突破百億 #運彩 #銷售目標 #台灣運彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐美房地產需求回升 2家內裝修建材廠擴大接單布局 18:552022/03/23 財經 永冠-KY營收飆新高 獲利逆風原因曝光 11:572022/03/17 財經 威赫高速精密車床 銷售亮眼 04:102022/03/21 產業特刊 華碩筆電在台銷售連霸19年 14:352022/03/16 財經 皇翔本業暴衝 獲利史上第三高 04:102022/03/17 證券．權證 《SPORTS會客室》輔大棒球隊成企業贊助史 葉志仙感觸多 07:002022/03/16 體育 公益彩券發行22年 創造盈餘5,325億 18:132022/03/22 財經 峰源-KY 4月下旬掛牌 04:102022/03/23 證券．權證 3大打擊 首季美企CEO信心下滑 04:102022/03/23 全球財經 日本口碑銷售髮品冠軍LUX 為台灣設計專屬髮品 21:422022/03/22 生活 中壽獲惠譽國際信用評等A 04:102022/03/18 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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