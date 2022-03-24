避免提早當阿公阿嬤，父母會留意教導兒女正確性觀念，就有一名媽媽在聽聞19歲兒子交女友後，除了提醒兒子要戴保險套，返台時還添購200個保險套當禮物，沒想到居檢完回家時「還是來不及」，結局讓萬名網友笑翻。

一名媽媽在臉書社團「爆廢公社」發文表示，日前19歲的兒子終於交到女朋友了，還傳來兩人合照讓她看看，不過當時她身在國外，也沒有問太多細節，唯一交代兒子要注意戴保險套，自己想說國外保險套折扣很便宜，就買了200多個要帶回台灣，當作送給兒子的禮物。

一名媽媽在國外買了200多個保險套，要送給剛初戀的兒子，沒想到結局讓她大崩潰。(圖/翻攝臉書爆廢公社)

好不容易等到7+7居檢期結束，帶著200多個保險套的她終於可以回家，親手送給兒子，不料兒子卻說「我們已經……分手了」，兒子初戀結束得比想像中快，讓媽媽崩潰直呼：「200多個雨衣，你要我怎麼辦？」

貼文結局吸引上萬網友按讚笑翻，也紛紛留言安慰原PO，「兒子很快就會再交了」、「沒事～還會有下個女友」、「哈哈哈哈，下一個可以用」、「交代一下...記得在保存期限前用完就好了」。也有人盛讚媽媽觀念很好，「這個媽咪太開明了，羨慕~」、「做好安全措施這才是真正的性教育」、「這媽媽哪找啊，太貼心了吧」。

還有網友開玩笑說，「拿到高中外面擺攤，放學時間十分鐘左右就完畢了」、「我懷疑你在開車，但是我沒有證據」、「兒子才19歲正青春，很快就會要媽媽再幫買的」。