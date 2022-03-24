台灣蔬果農藥殘留最新排名出爐，第一名不再是難洗的草莓，而是百香果，值得注意的是，排名前10名的水果當中，大部分都需要剝皮，營養師警告，不會連皮吃的水果，反而更容易把農藥吃下肚，造成肝腎負擔！

根據農委會最新公告的農藥殘留監測報告，水果農藥殘留不合格率排名如下：

1、百香果13.9%

2、龍眼11.8%

3、柳橙10.3%

4、木瓜7.9%

5、洋香瓜6.2%

6、荔枝5.6%

7、草莓5.3%

8、印度棗4.8%

9、檸檬3.8%

10、香蕉3.2%

11、金柑2.9%

12、柑桔2.6%

13、芒果2.3%

14、火龍果2.1%

15、釋迦2.1%

16、柚子1.4%

不難發現，農藥殘留率高的水果，大多是需要剝皮的，營養師程涵宇在粉專表示，這次檢測全台13673件蔬果中，農藥殘留比率最高的水果是百香果，過去總是第一名的草莓只排在第7，連看起來超級無害的木瓜，農藥不合格率都比草莓還高，而營養價值豐富的豌豆，則是蔬菜農藥殘留冠軍。

程涵宇強調，不會連皮吃的水果也要記得洗，例如百香果、香蕉、橘子、柳橙、龍眼、荔枝、檸檬…等，不要因為不會吃皮就不洗，這樣反而會導致農藥交叉污染，因為手沾染上果皮上的農藥，更容易不小心把農藥吃下肚，造成肝腎負擔。

程涵宇提醒，不想把農藥吃下肚，應盡量買當季蔬果，因不用長期保存，農藥會用得比較少，此外，建議選購附有有機農產品標章、農產品生產追溯條碼（QR Code）、CAS台灣優良農產品、TAP產銷履歷的國產溯源農產品。

至於要如何減少農藥殘留，建議以流動的清水搭配軟毛刷清洗蔬果，尤其有果皮的水果例如柑橘、梨子、香蕉、百香果等，切水果、去外皮之前一定要先洗，否則剝皮的時候，農藥沾染到果肉、砧板或手上，更容易把農藥吃下肚。