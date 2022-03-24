皮膚科醫師黃毓雅建議居家頭皮潔淨養護，洗髮精選擇較溫和的胺基酸界面活性劑，甘草次酸成份幫助減緩抗發炎，薄荷草本能增加洗髮清爽涼感與舒適性；使用質地清爽液態洗髮精，也是減少頭⽪出油異味的好⽅法。(圖為 AROMASE艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液)。（AROMASE提供）

春季打造健康髮肌，從日常溫和養護清潔做起，首推AROMASE艾瑪絲頭皮養護潔淨3步驟。(由左至右 舒敏平衡洗髮精、草本強健養髮精華液、5α捷利爾頭皮淨化液)。（AROMASE提供）

頭氣味及頭皮出油困擾者，洗髮後於髮根處噴上「草本強健養髮精華液」，輕柔指腹按摩幫助吸收，薄荷、生薑酊與葡萄籽萃取，維持頭皮舒爽感、揮別油頭異味，溫和呵護髮肌健康。(40mL NT$320、115mL NT$800)。（AROMASE提供）

在季節轉換之際，頭⽪是肌膚的⼀環，頭皮也會如同臉部承受溫差變化的壓力，皮膚科醫師黃毓雅表示，初春氣溫驟降升高，時而寒冷又艷陽高照，容易誘發肌膚乾燥的現象，加上過度陽光曝曬，肌膚皮脂腺不穩定，進而導致發炎情形，同時春天的花粉量較多，敏感膚質族群容易發生嚴重搔癢困擾。

春季雨水多，連同黴菌也蓬勃萌發，皮膚科黃毓雅醫師說明，根據統計在春季有50％的⼈有頭⽪屑困擾，頭⽪出油程度漸增，營造頭皮菌種更好的⽣存環境，容易增加頭⽪屑問題；醫師提醒，春季也容易誘發異位性皮膚炎，頭⽪屬於⽪膚的⼀環，當發生全身性的異位性皮膚炎，會相對延伸到頭⽪區域，產生紅癢、脫屑的情況，隨著春天溫度上升、氣候潮濕的狀態下，也會導致頭⽪異味的困擾產生。

在頭皮保養方面，黃毓雅醫師建議打造健康髮肌，從日常溫和養護清潔做起，洗頭頻率應視氣溫變化及頭皮狀況做適當調整，例如原本偏向乾性的頭皮，在冬天3到4天洗一次頭髮，可能因為初春氣候不穩定，增加頭皮出油程度，此時洗頭頻率可以調整2天洗一次；至於洗髮精的挑選，則可選擇較溫和的胺基酸界面活性劑、具有舒緩肌膚的甘草次酸成份液態洗髮精，營造頭皮的防護力。若有頭皮易出油的情況，可搭配含有薄荷或草本清香配方，增加洗髮過程前後的清爽涼感與舒適性；至於乾燥敏感肌，則可選擇具有溫和保濕配方的洗髮精。

草本頭皮養護專家AROMASE艾瑪絲，建議日常頭皮養護潔淨3步驟，以液態洗髮精做為頭皮第一遍清潔， 接著，再依個人頭皮屬性選擇適合的洗髮精，進行第二遍的頭皮清潔，若有頭氣味及頭皮出油困擾者，可在完成頭皮清潔後，於頭皮髮根處均勻噴上「草本強健養髮精華液」，輕柔指腹按摩幫助吸收，再將頭髮吹至全乾。