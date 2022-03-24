英飛凌科技股份有限公司（FSE:IFX／OTCQX:IFNNY）的功率元件線上模擬平台IPOSIM被廣泛應用於計算功率模組、分立元件和平板元件的損耗及熱性能。通過該平台可輕鬆分析單個工作點及使用者自訂的負荷曲線。在電力電子系統設計的早期階段評估功率模組的使用壽命，對於工業領域的客戶而言變得越來越重要。

這給中小型企業帶來了挑戰，因為他們通常缺乏實施適當模擬所需的資源。為了給這些企業提供支援，英飛凌的IPOSIM平台推出了一項新的進階功能，也就是一項能夠根據設計參數和應用需求快速評估元件使用壽命的自動化服務。

英飛凌IPOSIM平台的功率元件使用壽命評估服務（IPOSIM Lifetime Estimation）支援線上獲取元件使用壽命評估演算法和英飛凌獨特的專業知識，以簡化設計流程，這在業內尚屬首創。在設計過程中，客戶可以根據需要隨時線上造訪英飛凌的電力電子專業知識。

IPOSIM平台擁有方便使用的GUI（圖形化使用者介面）設計，可以一步一步地引導設計人員完成功率元件的模擬。該平台共有19種平板型元件和模組拓撲結構可供使用，並按照功率轉換方式進行了分組。除此之外，IPOSIM平台還允許一次選擇多達5款英飛凌產品進行性能比較。已完成的設計可以保存並通過Deep Link技術進行分享。

憑藉這些功能，IPOSIM平台可以幫助客戶根據應用需求選擇最合適的高功率產品。它還能縮短評估元件使用壽命所需的時間，並降低總開發成本。此外，它所提供的功率元件使用壽命評估服務憑藉高度可靠的模擬結果，還可優化產品尺寸，降低BOM（物料清單）成本，並加快產品的上市速度。