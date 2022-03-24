徐若瑄「這首歌」 回應宏蕾婚變 美艷登場臺北時裝週（我的中時娛樂）

即將於5月7日攻佔台北小巨蛋的徐若瑄，日前受邀觀賞臺北時裝週永續機能時尚開幕秀談到被暗指捲入宏蕾婚變的暗指第三者的事件，她表示該解釋的已在三次聲明中解釋完畢，再來就不會用說的會用唱的，並現場唱起自己的歌《別人的》回應此事件。另外關於即將到來的演唱會，她也每天做魔鬼體能訓練、加強運動強度，「我一天五堂重訓、兩堂Zumba、其他時間呢就在練習其他東西，目前不方便提到。」至於目前演唱會進度她表示並沒有特別去關注，至於嘉賓部分她則表示，「我目前只能透露有男有女。」並保證此次曲目涵括各種風格。

徐若瑄以Seivson2022秋冬系列服飾展現姣好身材。（吳松翰攝）

此次出席臺北時裝週永續機能時尚開幕秀，以台灣設計師申子芹所創立的Seivson的挖洞簍空淺綠色套裝，展現凹凸有致的好身材，該套服裝為品牌2022秋冬尚未發表的款式，腰間、袖子上還配有小口袋、包包，讓徐若瑄大讚超實用，而她也透露最近正在選擇演唱會服裝，因演唱會衣服會配合自己的音樂風格，風格太廣故還沒完全決定完，「這次來就是為了挑衣服的，如果現場有看到就直接帶走。」另外她也表示覺得自己與臺北時裝週非常有緣分， 雖然移居新加坡但近年在台灣時，皆有收到時裝週的邀請，讓她也在開秀前表示「這次演唱會至少會有一套台灣設計師的作品。」親身力挺台灣時裝設計師。

2022臺北時裝週秋冬系列即日起至30日，「永續機能時尚開幕秀」是本季最重要的秀之一，去年邀請六個品牌攜手藝術家跨界合作，此次則邀請oqLiq、DYCTEAM、C Jean、TSUNG YU CHAN、UUIN、WEAVISM織本主義等六品牌，攜手台灣在地布廠如宏遠興業股份有限公司、福懋興業股份有限公司、旭寬企業股份有限公司、遠東新世紀股份有限公司、儒鴻企業股份有限公司、力鵬企業股份有限公司，藉由台灣設計師的設計力，為許多台灣機能布料獲得更多關注。