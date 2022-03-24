中國國民黨桃園區黨部針對某特定直播台抹黑桃園市議員詹江村，24日發布聲明幫詹江村撇清，直指偏激不實言論已傷害詹江村和國民黨形象，呼籲黨員和鄉親不要被誤導，對惡意攻訐嚴厲譴責，盼以正視聽。

中國國民黨桃園區黨部24日發布4點聲明，指近來特定直播台針對詹江村議員同志，採取諸多偏激之行為與不實之指控，並於直播中煽動不知情民眾遊行，已嚴重傷害詹江村同志及本黨形象，為避免鄉親被誤導，特此嚴正聲明。

中國國民黨桃園區黨部除了嚴正駁斥上開偏激行為外，並再次呼籲黨員及鄉親，謠言止於智者，切勿跟隨有心人士斷章取義、以偏蓋全及嘩眾取寵起舞，助長謠言散佈，遭滲透分化得逞。

中國國民黨桃園區黨部指出，詹江村基層出身，累積村里黨務活動中的努力，進而穫得公眾服務的肯定，從市民代表到縣議員、市議員，一路走來性格堅毅始終如一，服務行動電話24小時開機，號碼更逾20年從未更改，持續勞心勞力完成諸多利民的成果，表現有目共睹。

中國國民黨桃園區黨部感謝所有同志以及鄉親提出建設性的建言，但對於從政同志或對黨的惡意攻訐，將予以嚴厲譴責以正視聽。