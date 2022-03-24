台北W飯店以「Her Story

響應國際婦女節，台北W飯店將三月打造為女力月，以「Her Story Your Inspiration她的故事，你的啟發」作為概念，與業界具影響力的女性代表合作，延伸出四大主題活動，運用不同形式表述她們飽滿的生命故事。

繼去年12月NFT 國際藝術博覽會後，台北Ｗ飯店與國際策展團隊OneOffs再次聯手，自3月25日至3月31日於10F WOOBAR展開為期一週的NFT快閃藝術特展。

OneOffs集結了由財富雜誌名列NFT前50的台灣頂級動畫藝術家Pplpleasr、亞洲頂尖區塊鏈虛寶拍賣場Lootex之共同創辦人暨執行長呂季潔、油畫家蕭逸玫、沉浸式劇團—隨機觸發團長徐若宇、多媒體創作者李嘉瑩、莊佳宜、劉張妙齊、藝術家陳妍伊、王冠蓁、王以辰、林希羽、林欣蓓、顧采芝等豪華陣容，在現場交錯陳列實體和虛擬的作品，同時演繹女性即使擁有不同身分和肩負隨之而來的社會期待，仍能克服挑戰，實踐自我。