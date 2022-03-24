26歲網紅黃琳擁有天使臉孔及魔鬼身材，就讀世新大學時就被封為「世新女神」，憑不科學的S型身材曲線及時尚穿搭，為她贏得75.7萬粉絲追蹤，有張明星臉的她還被稱為「兇版Angelababy」。黃琳近日分享了一套虎紋連身泳裝，爆UU曲線畢露讓人噴鼻血，辣度完全不輸比基尼。

黃琳之前分享過粉紅及藍色運動風褲裝，在在將她的前凸後翹好身材展露無遺；這兩天她則曬出了一款連身泳裝，漂亮虎紋設計不但應景虎年且十足性感，由上往下拍的視角極度犯規讓人噴鼻血，雪白UU在陽光映照下呼之欲出；黃琳用帶有美人痣的俏臉使出眨眼攻勢，不論身材或笑容都一秒電暈人。

另一視角則展現了她的修長美腿，虎紋泳衣緊緊包覆黃琳的身材曲線，在黑色躺椅上側身展現慵懶風情，有如日光浴般秀出健康又不失白皙的膚色。曾被驚嘆「奶比臉大」的她，因為同時擁有絕美臉蛋及不科學身材，只需要稍微擺出普通的姿勢，魅惑指數就足以電暈所有人。

藍勾勾好友鄭凱欣說：「我想徜徉在妳的柔軟之中」；網友爆讚：「有妳真好」、「超性感」、「好看」、「愛笑的妳很美和可愛」、「真水」、「美哦」、「真靚」、「笑容甜美 又有性感的痣」、「超Q」、「女神」、「有虎出沒 請小心」、「漂亮寶貝俏麗可愛揑」，好評不斷。