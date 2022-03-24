有部國產恐怖片在各大戲院上映，引發影迷熱烈討論；有名女網友，日前也去看了該部電影，豈料，身旁傳來的不是恐怖聲，而是如「A片般」的嬌喘聲，讓她無法認真觀看該片，甚至回家後嬌喘聲音在她腦袋揮之不去；有同場次的女客人也留言表示「後面2排都聽見」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示去電影院看最新上映的恐怖片時，坐在她附近女生發出類似A片中AV女優的「嗲嗲聲」，害她看完電影後，回到家滿腦子都是該女的嬌喘聲音。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「變恐怖謎片了」、「不可以澀澀」、「她高潮了嗎」、「沒關係啦！看恐怖片還是A片都一樣，褲子都會濕濕的」、「說不定真的是在上演A片」、「關上燈都一樣啦」、「不敢看還愛看，笑死」、「跑錯廳、看了A片？」、「她沒喊「雅美蝶」嗎」、「為什麼你看的電影比較有趣」、「一張票兩種享受還嫌」、「她男友在他座位底下」、「螢幕看著鬼片，享受A片聲的聽覺」、「有些人看恐怖片才能高潮」、「要確定她是因為被嚇到才在叫欸」、「有轉頭看看嗎？也許真的在演」；另外，還有網友表示，和原PO剛好看同一場，後兩排都聽得到該女的嬌喘聲。