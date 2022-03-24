拳頭會集訓前，教練黄煌彦（左）鼓勵大家認真練習。（劉秀芬攝）

已念國中一年級的吳沛芷，從幼稚園就開始學武術。（劉秀芬攝）

西港八份開基姑媽宮拳術班開練

台南市西港區八份開基姑媽宮為「西港刈香」的發源地，2019年宋江陣獲得台南市無形文化資產認證，廟方為了傳承藝陣文化，成立拳頭會龍安武館，培養新生代宋江陣成員，參加各種武術也都有好成績，近日為參加台南市市長盃全國武術錦標賽，隊員們每周二、五又開始到廟前廣場集訓。

廟方表示，2019年獲得無形文化資產認證後，更有傳承守護藝陣的使命，2011年開辦拳頭會，邀請佳里區塭内蚶寮永昌宮金獅陣教練黄煌彦前來助陣，召募庄內年輕學子來學武術，香科期參與出陣，平時健體強身，也參與各種武術比賽，切磋交流，更帶動各陣頭學習拳頭風氣。

八份開基姑媽宮拳頭會教練陳秋煌表示，拳頭會教練都是無給職，十多年只要開訓，每周至少兩次到姑媽宮教武術，來參加的學員有本庄幼稚園小朋友、小學生、中學生，也有從外庄來的成年人；今年已經念國一的吳沛芷，從幼稚園就開始練習，至今獲得多次武術比賽冠軍，多次隨宋江陣出陣表演，有不少粉絲。

黄煌彦說，姑媽宮成立拳頭會，來學拳的都是免費參加，有興趣的都歡迎，從最基礎動作教起，再依學員資質教授各種拳法、兵器，有的人甚至學了5、6套拳法。

廟方也鼓勵學員參加比賽，讓學員有練習動力，比賽報名費、交通費、武術服都是廟方找資源贊助，比賽前再集訓，幫助學員取得好成績，為廟方增加光彩，集訓時不少師兄也會主動前來關心學弟妹訓練狀況，協助教練指導。

廟方表示，拳頭會成立以來，訓練了一批年輕人，現在都已出社會工作，只要是香科期，都會回來一起出陣，藝陣文化傳承有人，也讓他們備感欣慰。