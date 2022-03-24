Jurlique 活能發亮光采組。（Jurlique提供）

Jurlique 臻萃奇蹟緊緻組。（Jurlique提供）

Jurlique 芳療精油自由配。（Jurlique提供）

頂級保養茱莉蔻與藝術家井上羅來（Raku Inoue）聯名合作，其擅長將大自然花瓣、葉子等素材拼湊出栩栩如生的生命力，運用5色彩蝶象徵來自茱莉蔻澳洲自家有機農場的5大活機玫瑰，為保濕明星玫瑰活膚露換上翩翩蝶舞的新姿態。

玫瑰活膚露2022花霧賦活限量版，添加五大活機玫瑰補水複方，以自然恩惠喚養新肌，揉合玫瑰精華化作美肌能量，日本東京藝術家井上羅來出生於日本東京、在加拿大長大，學習過日本傳統的插花藝術，強調花與枝葉的生態美姿和季節性素材的運用，加上他從小就對昆蟲非常著迷，擅長運用花草大自然花瓣及葉子拼貼出栩栩如生的昆蟲作品，如：蝴蝶、獨角仙、蜻蜓...等。

今年茱莉蔻特別與井上羅來跨界聯名，量身打造限量版包裝，透過井上羅來對自然的豐厚情感與細膩的型態刻畫，從他的作品中彷彿能瞥見翩翩飛舞的彩蝶，嬉遊花園間展現美麗而動人的生命力。

Jurlique母親節優惠活動，將於3月17日台中中友開跑，首四日必搶「限量玫瑰活膚露組」新品即享9折買大送小玫瑰活膚露15ml乙瓶。明星熱銷「經典手霜必買組」超值77折優惠，想成為手霜富翁絕不容錯過的必搶組合。口碑超人氣「進化前導發亮組」更勝以往的超值優惠63折加碼買1送3 打造濾鏡美肌！消費滿1萬元再贈Jurlique清新柑橘沐浴露300ml及純淨沐浴球。