清明連假返鄉祭祖、旅遊人潮預估達高峰，在旅途中可能面臨的意外狀況，產險業者表示，即使在國內旅遊，若投保旅行綜合險即可解決一些旅遊麻煩事以及分散旅遊風險。

泰安產險表示，當民眾規劃跳島旅遊需搭乘飛機時，難免因氣候不佳導致班機、行李、旅程延誤等各種突發狀況，這時「旅遊不便險」就顯得重要，無論是班機延誤、旅程被迫取消等通通皆有保障。此外，民眾入住飯店或民宿在住宿期間不小心損壞飯店內物品時，在發生事故當下須報警處理、拍照、保留賠付收據，「旅行責任保險」也可讓保戶無後顧之憂。

在旅遊期間，泰安產險說，民眾投保旅行平安險，民眾若因意外事故導致身體遭受傷害甚至身故及失能，「旅行平安保險」中的「傷害醫療保險」可補足意外發生時健保給付不足。此外，若租車、開車發生意外，導致第三人受傷、財物受損，「個人責任險」也可以補償。

泰安產險說，若是有帶寵物一同出遊，寵物發生意外時，該公司「泰安國內旅遊C方案」有寵物醫療費用保障3千元；在外享用美食不幸食物中毒慰問金3千元；旅途中遇上扒手導致個人物品失竊保險金3萬元等多項保障，因此，民眾出遊前透過投保國內旅平險讓旅程保障更全面。

以網路投保泰安國內套餐C3天為例，泰安產險說，旅平險保額1,000萬，只需307元，出發前一小時投保立即生效。