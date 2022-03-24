宏盛（2534）今（24）日召開董事會，通過2021年度合併財報，受惠新成屋去化順利，每股稅後純益攀升至1.78元，為最近三年最高。

宏盛今天董事會也決議，擬配發現金股利1.2元，依今天收盤價24.65元計，現金殖利率為4.86％。

另外宏盛董事會並訂於6月15日召開股東會。

宏盛去年沒有新案完工交屋，業績主要以銷售新成屋業貢獻。去年全年業績明顯成長，合併營收38.75億元，稅後淨利8.44億元，每股稅後盈餘達1.78元。

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