宏盛去年每股賺1.78元 擬配發現金股利1.2元 20:152022/03/24 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏盛（2534）今（24）日召開董事會，通過2021年度合併財報，受惠新成屋去化順利，每股稅後純益攀升至1.78元，為最近三年最高。 宏盛今天董事會也決議，擬配發現金股利1.2元，依今天收盤價24.65元計，現金殖利率為4.86％。 另外宏盛董事會並訂於6月15日召開股東會。 宏盛去年沒有新案完工交屋，業績主要以銷售新成屋業貢獻。去年全年業績明顯成長，合併營收38.75億元，稅後淨利8.44億元，每股稅後盈餘達1.78元。 英特磊去年每股賺2.45元 擬派息1.5元 美利達去年獲利創高 早盤股價翻黑 #宏盛 #擬配發現金股利 #新成屋 #業績 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汎德去年獲利豐收 大方配息 04:102022/03/24 證券．權證 《國際產業》股市狂飆 去年華爾街獎金創15年新高 15:482022/03/24 財經 法說報佳音 華票發威 去年營運登三高 04:102022/03/24 金融．稅務 《化工股》2因素挫營運 南寶去年獲利衰退 17:382022/03/24 財經 《汽車股》麗清去年每股賺1.03元 擬配息0.62元 08:082022/03/24 財經 日電貿 去年每股賺4.59元 04:102022/03/24 證券．權證 《百貨股》特力去年每股賺1.58元 擬配息1.28元 08:282022/03/24 財經 財報亮眼 華通、泰鼎認購火 04:102022/03/24 證券．權證 《金融》趨勢轉變 2月M2年增率創15個月新低 17:292022/03/24 財經 和泰車去年每股大賺近30元、擬配息20元 均改寫汽車股新高 19:222022/03/24 財經 受疫情影響 去年消費爭議創新高 12:042022/03/24 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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