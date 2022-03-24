街口金科董事長胡亦嘉、與妻子街口金科董事莊郁琳24日因涉背信遭檢調搜索！金管會證期局24日指出，早在2020年就已針對街口布蘭特原油正2期貨ETF追募額度的配售不公開罰60萬元。街口投信24日則公告證實，檢調24日上午確實至公司針對2020年間基金追募配售進行調查說明，公司將全力配合，對公司財務業務沒有影響。

胡亦嘉在接手街口投信後，涉嫌於2020年間，違背受託任務，在辦理布蘭特原油2期貨基金配售時，未公平配售予所有投資人，從中獲取不法所得9,000萬元，台北地檢署今指揮調查局北機站兵分8路搜索，並約談胡亦嘉夫婦等5名嫌疑人，稍晚將移送北檢複訊，全案朝《刑法》背信罪偵辦。

素稱「街口小霸王」的街口金科董事長胡亦嘉為了推台版餘額寶與金管會槓上、纏鬥多年。2020年9月就收到金管會證期局長達12頁的裁罰大單，而2021年2月胡亦嘉剛向神似韓星潤娥的女友莊郁琳求婚成功時，又被金管會銀行局抓到街口電支與母公司街口金科「一筆資金二家公司使用」有礙街口電支健全經營，除開罰公司180萬元，並將街口董事長胡亦嘉停職一年，如今據聞已發出喜帖、4月辦婚禮的胡亦嘉與妻子莊郁琳又被檢調約談。

事實上，金管會2020年9月29日發布的裁罰書中就已寫明，有關街口布蘭特原油正2期貨ETF追募額度的配售，涉「未公平對待投資人」部分，考量該公司申報該基金追加募集時，曾向金管會出具將訂定公平合理的追加募集額度分配原則，為利公平合理對待所有投資人之承諾書，嗣後亦將公平配售原則納入內控，但實際上卻僅對特定對象配售，且受理申購之相關理由或依據等均付之闕如。金管會依期貨交易法第119條第1項第2款規定，處罰鍰新臺幣60萬元。

胡亦嘉因不服金管會對街口投信、街口支付連連開鍘，更拔掉他投信董事、及停職支付董事長一年，一口氣向行政院提起四大訴願，但2021年8月9日已遭行政院全數駁回，據了解，他去年底又向台北高等行政法院提出行政訴訟，繼續與金管會纏鬥。

街口電支表示，此事件和街口電支和金科都無關，胡亦嘉也已不再是街口電支負責人，目前無論調查過程與未來判決結果如何，皆不會影響電支業務。