Dayuse Me Time 特約專案 高雄漢來大飯店「漢你一起Me Time SPA舒壓與午茶的微旅行」。（Dayuse提供）

Dayuse Me Time 特約專案 宜蘭礁溪晶泉丰旅「晶泉極享午後假期-雅緻客房尊貴之旅」。（Dayuse提供）

Dayuse Me Time 台北老爺大酒店特約專案。（Dayuse提供）

全球日間訂房領導品牌Dayuse重新定義旅行型態，引進Daycation（1日假期）嶄新度假潮流，消費者無需花費高額住宿費用，即能在特定時段享受高級飯店各種設施與服務，在最短時間將旅行能帶來的滿足感最大化。

Dayuse 近期攜手知名質感飯店推出Dayuse Me Time特約專案，不論是來場午茶饗宴，或是SPA、泡湯舒緩身心，都讓消費者在平日的日間時光，快速打造儀式感十足的美好時光。

以日式風格為主調的台北老爺大酒店，與Dayuse 合作推出「漫遊宮前町自助午茶百匯-豪華客房日間慢活微旅行」Me Time專案，消費者不僅能體驗日系飯店服務的優雅與細膩，自在享受豪華客房，在此專案中，還能到飯店二樓的Le Café咖啡廳中享用低調精緻的下午茶。

坐落於宜蘭縣礁溪鄉的礁溪晶泉丰旅，以精品溫泉度假酒店聞名，本次與Dayuse攜手打造「晶泉極享午後假期-雅緻客房尊貴之旅」Me Time特約專案，讓消費者能真正地享受「洗淨一身疲憊」後的舒適暢快感，搭配本項專案，房客除了能享受房中獨立溫泉池，還能一訪北台灣第一座露天無邊際溫泉泳池「瀧月休憩區」品嚐招牌特調。

擁有國際級住宿與服務品質的高雄漢來大飯店，搭配絕佳的港景或市景，絕對是消費者在城市中放鬆身心靈的最佳選擇！Dayuse特別與漢來大飯店推出「漢你一起Me Time-SPA舒壓與午茶的微旅行」五星級午茶專案，不僅能在43樓海港餐廳享受雙人下午茶，沉浸視覺、味覺與嗅覺三重饗宴，更可在BEING spa 體驗2堂50分鐘都會精緻舒壓保養，在舒緩芬芳的氣息中感受專業細膩的按摩手法，徹底放鬆，且不用急著當天使用，於入住日七日內使用完畢即可。

南台灣最具指標性的五星級酒店，高雄H2O水京棧國際酒店從建築物到內裝設計皆洋溢著港都蔚藍海水意象，Dayuse 與高雄H2O水京棧國際酒店共同推出「豪華港都雙人假期 - H2O午餐的約會」特約專案，讓消費者和閨蜜姊妹、家人或是另一半共享1＋1= 1 的完整幸福時光。