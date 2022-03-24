偏鄉地區醫療資源不足，在永康開牙醫診所的魏仲生醫生，10年前加入偏鄉牙醫巡診行列，到南化偏鄉小學看診；去年健保署爭取社會資源，捐贈台南5所學校牙醫診療椅，其中南化國小診療室24日正式啟用，小朋友首次在嶄新的診療椅上看診，都覺得十分安心又新奇。

魏仲生表示，10年前在牙醫前輩引介下，他開始到南化地區國小進行巡診，除了要自備躺椅、行動醫療箱，十分克難，連健保卡要上網連線到資料庫，還是用電話線撥接上網，10年來看診環境改善很多，還有新的診療椅，讓他們看診更方便。

南化國小校長張理誠表示，學校特別整理出一間辦公室，改裝成小小診療室，布置桌椅，方便醫師與助手進行看診，小朋友看了也很期待牙醫叔叔的到來。

魏仲生說，10年剛到南化巡診時，小朋友的牙齒狀況可以用「滿目瘡痍」來形容，蛀牙率非常高，這幾年下來，不僅小朋友蛀牙率減少，口腔衛生觀念提升，連同家長的口腔衛生觀念也提升。

魏仲生也說，到校診療還是有不足之處，部分蛀牙需要根管治療，需要有家長同意，有些診斷需要照X光片，也要到醫院才能進行，幸好家長觀念也都提升，會主動帶小孩到診所進一步治療。

台南市牙醫公會理事長王俊凱表示，偏鄉學生因為家庭因素、隔代教養，口腔照顧觀念沒那個好，到校巡診除了提升學童口腔保健外，也能提升家長保健觀念，在公會努力下，很多醫生也以回饋社會理念加入巡診，有助提升偏鄉醫療資源。