台北101總經理朱麗文24日證實，瑞典快時尚品牌H&M旗下中端支線品牌COS來台首號店將落腳101，預計秋季登場，百坪規模、涵蓋男女童裝全品項導入，有望補足逾七成精名品獨缺的中價端市場，加上卡地亞、LV、Dior、Burberry等四大精品大櫃加碼投資改裝為高規格旗艦店，有望挹注101購物中心全年業績上看雙位數成長。

朱麗文指出，101購物中心整體精名品營收貢獻逾七成，亦挹注去年營收相對維持在逾140億營業額，今年第一季至今亦有超過一成成長，緊接著迎來母親節檔期，全館國際精品亦提前改裝或移店，包括卡地亞從原本1、2、3樓移往3、4、5樓，打造內部連通的全球型旗艦店，LV、Dior、Burberry等亦預計4月起進行全球型最新店型改裝，國際精品業者強調，主要還是看好台灣經濟成長續航動能，以及近兩年來台灣消費實力驚人，以101地標型旗艦店展現，有望持續推升精品採購新體驗。

101指出，COS將開出百坪以上全品項大店，開幕時程目前表定秋季可開幕見客，原有店櫃像是江詩丹頓、Roger Dubuis也會進一步移動調整，此外，近兩年鐘表、珠寶與精品成就年年雙位數成長，除了COS引進，國際精品大改裝更成為全球精品界話題。