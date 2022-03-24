中華電信與高雄市政府合作發展數位城市治理，董事長謝繼茂表示，合作主軸定調推展企業智慧應用落地與國際輸出，讓高雄市成為智慧城市輸出的南向基地。

此外，中華電信針對地方政府、公共部門，以及企業客戶，聚焦5G、AIoT、雲端、IDC、資安等五大創新數位應用，除提昇政府機構及企業客戶價值，並向海外拓展全球數位商機。

智慧城市展高雄場24日登場，謝繼茂親自出席，展現對高雄推動5G AIoT的最大支持。謝繼茂表示，中華電信與高雄市政府攜手合作發展數位城市治理，雙方致力於推展企業智慧應用落地與國際輸出，讓高雄市成為智慧城市輸出的南向基地。

中華電信也以在泰國落地應用的「5G企業專網及智慧系統整合輸出方案」，獲頒「2022智慧城市系統整合輸出獎」，謝繼茂強調，中華電信將與高雄市政府共同合作打造國內產業數位創新，成為全球智慧城市解決方案的重要夥伴為目標。

今年在高雄智慧城市展，中華電信共展出6大展項，分別為AI智慧辨識：科技執法及智慧港灣、無人機智慧巡檢、企業專網－5G智慧無人搬運車創新雲端服務、智慧照護、AR互動體驗，及智慧運籌管理。

其中，中華電與高雄市政府交通局攜手合作「AI智慧辨識：科技執法」，已於市區違規熱區進行「用路人危險行為監控與語音警示系統」試辦計畫，運用高準確的AI智慧影像辨識及最新雲端科技，大幅減少近三成路口違規及車禍傷亡人數。

另外，中華電信整合智慧港灣應用，達成國際港自由貿易港區人、車、貨出入之電子化管理，利用自主開發AI影像辨識技術，推動AI自動化門哨、自動化櫃場及車流分析，有效提升港灣作業安全及效率。

疫情爆發時，中華電信更整合貨櫃預報APP提供司機疫調資訊上載，並結合自動化門哨人員管制功能，讓國際商港邊境防疫有效阻絕疫情擴散。

展區另一亮點「無人機智慧巡檢」則以無人機精準執行空中勘查及滅火作業，提高救災應變效率。中華電信亦與台灣港務公司合作，透過5G企業專網，以5G控制無人機、無人船、海事機器人進行空域及海域之AI智慧巡檢服務。

謝繼茂強調，邁向數位轉型升級更是中華電信的社會責任，中華電信將持續廣結盟與台灣各產業攜手合作，拼5G創新應用輸出全球市場。