天香樓春饗宴「茉香胭脂」擁有中式經典茶款、西式浪漫風格，成就春日少女羞澀靦腆之意。（台北亞都麗緻大飯店提供）

天香樓春饗宴「春暖花開」取金萱、碧螺春兩款春日方生的茶，色澤綠意盎然明亮、一口微甜品嘗乍來春饗。（台北亞都麗緻大飯店提供）

天香樓春饗宴「扁尖筍海鮮炊飯」選用南投竹山孟宗筍，與蝦、烏蔘等海中鮮拌炒米粒馥郁濃香。（台北亞都麗緻大飯店提供）

天香樓春饗宴「百菇木犀迎春」多種菇類以陳調味厚實陳香（台北亞都麗緻大飯店提供）

台北亞都麗緻大飯店天香樓順應氣節，以四節氣中春分為起始點，選用春日鮮食創作，仍保有杭州菜講究輕油、輕醬、清淡鮮嫩、鮮鹹合一，強調保持原料的本色和真味。

天香樓春分新菜分別取菇、春筍與春韭三道食材迎客，在技法上則運用炒、燉、炸迥異方式呈現，一次品嘗滋味豐富的百菇木樨迎春、飽食豐富米香的扁尖筍海鮮炊飯與酥脆小點鮮魚春韭炸捲餅，為春日饗宴揭開序曲。

搭配春暖花開的三道佳餚，侍茶團隊採青、綠茶系調和兩款春意爭鮮飲品 - 春暖花開、茉香胭脂，伴著花凍一飲入口，感受花香繽紛；茉香胭脂粉紅嬌媚，為春日帶來一絲溫柔。

百菇木樨迎春選用鴻喜美白菇、洋菇、黑美人與獨有菇中之后稱謂的松本茸入饌，松本茸身軀厚實，菌菇肉質Q彈多汁，將大頭菜、榨菜爆香後放入過油定型的多種菇類併炒，口感層次豐富，以陳皮調味，首先是柑橘果香，隱約帶著焦糖甘甜，最終以厚實陳香結尾。百菇木樨迎春(680元)添加碎蛋於其中，最後將蛋絲團以鳥巢狀點綴於上，增艷添香，簡單覆味，為菜餚展現劇力萬鈞的風味與口感。

新春過後，冒尖的美味莫過於春筍，主食扁尖筍海鮮炊飯(2200元／6人份)取用南投竹山孟宗筍，每日新鮮產地直送，與切絲後的扁尖筍、開陽、火腿、肉絲、碎蛋拌炒，加入高湯與生米共煮2小時，米粒吸附筍、鮮肉與開陽香氣，再與蝦、烏蔘等海中鮮拌炒，增添米粒馥郁濃香，灑上滿滿珠蔥，最後淋上紹興酒封香。

韭菜雖為一年四季都可嘗到，但以春日最美味，因此得有「春日韭菜第一鮮」溢美之詞。鮮魚春韭炸捲餅原型起於山家清供中所提到的山海兜，內餡含海鮮、青蔬與韭菜，前者來自於海、後者來自於陸地，但山海兜以粉皮盛覆蒸熟，鮮魚春韭炸捲餅(680元／4條)則以油炸方式呈現，一口即嘗鮮味酥脆爽口。

美饌搭配茶飲更為春饗宴添加神來一筆。由侍茶團隊為春日特調春暖花開、茉香胭脂，共飲香伴，滋味更加乘。春暖花開(480元)取金萱、碧螺春兩款春日方生的青茶與綠茶，以棉糖調和，色澤綠意盎然明亮、一口微甜品嘗乍來春饗；另以洛神花凍製成花瓣、蘋果桂花凍則為蕊心，將沁涼飲品緩緩注入花杯中，花朵如同波浪般飄起，為春日開啟序曲篇章。

另一款少女心意滿滿的茉香胭脂(480元)擁有中式經典茶款、西式浪漫風格。 訂席專線：02-2597-1234。