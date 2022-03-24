衛星照片顯示，基輔西北部的伊爾平河流域發生洪泛區，目前尚不清楚造成洪水的原因，但很可能是烏克蘭方面阻止俄軍進入的策略，俗稱的「以水代兵」。該盆地毗鄰一個大型水庫。

商業內幕(Business Insider)報導，分析人士表示，伊爾平的位置在基輔的西北方，當地的E373公路直接通往基輔，因此成為雙方的必爭之地。伊爾平河是聶伯河的支流，進入伊爾平時流速特別緩，以往就開挖有多條水道做為農業灌溉之用。烏克蘭是有可能破壞水利設施將河水泛濫，可以形成一片面積頗大的洪澇區，可以以阻止俄羅斯軍隊向該市西北部推進。

據美國有線電視新聞網報導，如果俄羅斯軍隊無法越過伊爾平河，他們將無法從西部奪取基輔。

據英國國防情報局稱，自2月24日戰爭開始以來，俄羅斯軍隊試圖從北部、西部和東部向基輔進發，其中北方與西方的部隊是向白俄羅斯借道，都必會經過戈斯托梅利、布查與伊爾平，但這支部隊一直難以取得進展。

美聯社稱，烏克蘭周二表示已經重新奪回了基輔以西的小鎮馬卡里夫，這進一步削弱了俄羅斯從西北部奪佔基輔的野心。

另外，早在2月26日時，烏克蘭駐美國大使稱「俄羅斯入侵部隊摧毀了基輔北部蓄水池的一座大壩」然而，俄軍沒有證實大壩是他們摧毀的，目前尚不清楚該事件是否與伊爾平附近的洪泛區有關。