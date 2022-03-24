綠色金融、綠色保險當道。金管會日前發函各保險公會，強調為響應國家因應氣候變遷相關政策，落實綠色節能減碳，請各公會「鼓勵」所屬會員在新建總公司大樓或分支機構辦公場所、宿舍時，可取得綠建築標章，並鼓勵這些建物裝修宜有節能減碳評估。

另外，國泰金控24日亦宣布，今年在響應關燈愛地球活動上，除了金控自發響應，國壽全台大樓都關燈一小時外，今年國泰企業標幟「大樹」燈號亦首度參與關燈活動，另還號召集團關係企業，包括國泰飯店觀光事業、永聯物流開發等共同加入倡議，串聯全台逾百棟大樓一起關燈，也在旗下各公司社群粉專邀請員工和客戶共同響應，希望透過小小行動有大大改變，喚起各界更加重視環保減碳的重大議題。

國泰金強調其自2016年起每年都響應「Earth Hour 關燈一小時」活動，每年在信義商圈三棟大樓，包括國泰金融中心、國泰置地廣場及信義經貿大樓都不缺席，今年更擴大加入國泰人壽全台大樓。其中，位於台北市仁愛路上高27層樓的國壽總部大樓，頂部猶如船首的側邊有綠色大樹標誌，數十年來是仁愛路上的知名地標，亦是國泰創立60年的企業重要識別，今年也加入關燈節電行列，一起響應減碳決心。

由世界自然基金會（WWF）於2007年在雪梨發起，全球最大、最知名的國際環境保護運動「Earth Hour 關燈一小時」，今年將是世界各國當地時間3月26日晚間八點半，邀請地球公民們一起關上不必要的電燈一小時。

國泰金一向訴求「打群架精神」，即集眾人之力往一致目標前進，這次也發揮在節能減碳上，除擴及非商圈大樓，也號召集團關係企業夥伴共同加入，其中國泰飯店觀光事業首次加入，即承諾旗下全台七館都將於活動時間響應關燈，還有國內最大智慧物流基礎設施開發商永聯物流開發也積極響應活動，號召全台六個園區的辦公室區域加入，用最實際的「關燈」行動，展現企業社會責任。

國泰金控總經理李長庚特別和國泰員工一起拍攝響應影片，喊出「小小行動大大改變，國泰邀您一起關燈一小時，你比你想的勇敢。」國泰2022年邁入60年，鼓勵同仁無論是工作、或是生活都能更勇敢接受改變，擁抱數位時代的巨大挑戰，此次首無前例關掉仁愛總部LOGO燈，也是一種「勇敢」的創舉，國泰金控已宣布要全面朝零碳營運轉型邁進，承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，全台據點規劃於2030年全面使用綠電，國泰邀您一起重視氣候變遷，加入「Earth Hour 關燈一小時」，每個人的小小行動，都能為地球帶來更美好的景緻。