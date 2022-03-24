防檢局表示，近兩年受Covid-19疫情影響，民眾以網購方式跨境購物之消費行為與日俱增，其中又以「原木樹幹為主體之仿真樹」及「水族裝飾用沉木」等應申請檢疫的木製裝飾品貨量明顯增加。

2021年關務署查獲快遞違規輸入之仿真樹、沉木及木頭切片等木製品計235件，較109年增加174件，相關案件均依規定查處。2022年1至2月經關務署查獲快遞違規輸入前述貨品之案件數已高達58件，防檢局呼籲，國外木製品可能夾帶光肩星天牛等有害生物，為保護國內生態安全，勿任意從國外購買輸入，以免違規受罰。

防檢局說明，自國外輸入木製品等植物檢疫物，應依植物防疫檢疫法第17條規定，於貨品輸入時，由輸入人或其代理人向防檢局轄區分局或檢疫站申請檢疫，並繳驗輸出國政府植物檢疫機關簽發之輸出檢疫證明書。倘屬前述木製品等植物產品，輸入時如未依相關規定申報，涉及違反植物防疫檢疫法規定者，最高可處新台幣15萬元之罰鍰。

防檢局強調，如確實需要輸入木製品等植物檢疫物，應先向防檢局確認輸入檢疫規定，並依規定辦理。防檢局將持續與關務署合作，強化國外輸入快遞貨物查驗，防範有害生物隨貨品傳入擴散，共同維護農業及林業生產環境安全。