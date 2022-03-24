自行車零件廠－利奇機械（1517）今日公布2021年度財報，2021年合併營收48.79億元，年增44.23％，稅後淨利4.94億元，年增144.56％，EPS達2元、創下歷史新高紀錄！董事會決議，每股將配發現金股利0.8元。

利奇表示，受惠自行車消費市場在疫後需求強勁，爆發式訂單需求創造了供不應求的現象，加上E-BIKE電動輔助自行車持續帶來新一波成長，在熱度持續不減下，利奇在2021年迎來大幅成長的榮景，在產能利用率提高、推升毛利率成長下，稅前淨利高達6.02億元，創下歷年新高紀錄。

法人表示，自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）在手訂單已經看到2023年，零組件廠商受惠自行車消費市場榮景依舊，挹注利奇目前訂單滿手、產能滿載，雖然2021年的基期已經大幅墊高，但預期2022年營運仍是審慎樂觀，獲利有機會超越去年水準。