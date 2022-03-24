有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓 (Harry Winston)即將在4月來台舉辦珠寶展，發表Marvelous Creations頂級珠寶系列新作品，總價近10億元，靈感源自絢麗繽紛、壯麗奇幻的大自然美景，透過閃耀光芒、絢麗五彩的寶石與鑽石，重現大自然之美。

海瑞溫斯頓Marvelous Creations 頂級珠寶系列的 Purple Marquesa項鍊。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓品牌創始人溫斯頓先生生前喜歡蒐集美鑽和彩色寶石，尤其是珍稀少見的大顆鑽石和彩寶原石，因而有「鑽石之王」（King of Diamonds）的美譽，今年海瑞溫斯頓珠寶更鎖定各色彩色寶石，由於往年珠寶展的作品所採用的寶石，不論質與量都在水準之上，其中不乏大克拉數、難得一見的珍稀鑽石與寶石，更加令人期待。

海瑞溫斯頓Marvelous Creations 頂級珠寶系列的 Purple Marquesa耳環。（Harry Winston提供）

儘管海瑞溫斯頓行事低調，展前不願公布珠寶新品的內容，但為了讓VIP得以搶先一窺堂奧，品牌釋出Purple Marquesa系列珠寶，為了重現大自然的各種綺麗景象，該系列的項鍊、耳環和戒指作品選用帕拉伊巴色碧璽、紫色剛玉和藍寶石、海水藍寶與鑽石等藍紫色系的彩寶，刻畫輕盈飛舞的蝴蝶。

海瑞溫斯頓Marvelous Creations 頂級珠寶系列的 Purple Marquesa手鍊。（Harry Winston提供）

其中值得的一提的是項鍊與耳環的主石，是選用來自馬達加斯加無燒的紫色剛玉，十分珍罕，在不同的光線之下會呈現出不同色彩的光芒，佩戴時可以隨著身體的搖曳擺動，綻放不同色彩的璀璨光芒，十分神奇。