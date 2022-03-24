台灣民意基金會22日公布的最新政黨民調結果顯示，民進黨獲36.1％民眾支持、國民黨14.0％、民眾黨13.5%。其中民進黨比起上月調查「旱地拔蔥」，勁升6.9個百分點。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，民進黨政府有什麼實際行動，讓台灣人民在國際社會上更加有地位？他不禁酸說，不得不佩服民進黨長期經營的品牌哲學「根深蒂固的抗中保台形象」。

藥師林士峰24日在臉書貼文表示，根據台灣民意基金會公佈的民調顯示，受到俄烏戰爭影響，民進黨的支持度旱地拔蔥成長了近7個百分比。他不得不佩服民進黨長期經營的品牌哲學「根深蒂固的抗中保台形象」，讓台灣很多人以為，只有民進黨能夠維護台灣主權尊嚴。

藥師林士峰接著表示，可是這兩年看著美國萊豬、日本福食、甚至最近的日本草莓農藥超標事件，民進黨政府真的能在面對外國勢力壓力時，勇敢站出來保護台灣人民的權益嗎？這幾年我們的邦交國越來越少，民進黨政府有什麼實際行動，讓台灣人民能在國際社會上更加有地位呢？

網友表示，「用跟對岸出口成長40%來抗中，厲害了我的黨」、「表格我愛怎樣打就怎樣打…你管得著？」、「三月發生什麼事讓民進黨民調暴增7%?」。