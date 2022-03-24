女星郭碧婷多年前開始把工作重心轉往大陸，在人氣系列電影《小時代》中飾演女主角之一的南湘，獲得高知名度，不久後更嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐，升格豪門媳婦，也為向家生下一個女兒；不久前郭碧婷屢屢被爆懷二胎，最近向家聚餐她憔悴素顏樣曝光，圓潤身形又再次引起討論，甚至有網友認為她根本變成「豪門生子工具」。

21日有大陸媒體拍到向家聚餐，向佐帶著愛妻郭碧婷、寶貝女兒小奶皇，和爸媽向華強、向太吃飯，當日郭碧婷沒有上妝，身上也穿得很休閒寬鬆，腹部不免看起來像是有隆起的跡象；而郭碧婷素顏模樣也顯得憔悴，行動起來也不像剛生產完復出時，在電視上那麼有精力的狀態。

向佐全家人聚餐，郭碧婷疑似懷二胎狀態曝光。(圖/ 摘自微博)

郭碧婷近況流出後，先前就不斷傳出她已懷二胎的消息，再度掀起網友熱烈討論，甚至有人指出向太渴望抱孫，郭碧婷嫁進豪門就變成生子工具，「女神變得更憔悴了，不知道是照顧小奶皇太累，還是孕期的疲累」、「才生完沒多久又要生了啊？！太快了吧」、「看得出來向佐很愛她，人家想生我們管不著啊」。

郭碧婷憔悴素顏模樣引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

不過，其實郭碧婷多次被拍到腹部隆起的照片，但至今尚未證實該傳聞，粉絲也都抱持祝福的態度，希望他們可以得償所願，迎來向家金孫。