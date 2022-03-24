金門太湖的湖心島四周有優質的環境條件，也是度冬鸕鶿的主要棲地之一。（李金生攝）

鸕鶿善於游泳和潛水，是水中的捕魚高手。（李金生攝）

廈門改善杏林灣水庫及園林博覽苑周邊生態後，鸕鶿到訪的數量逐年大幅增加。（廈門讀者提供）

金門冬季天空的主角鸕鶿，在對岸廈門改善生態「搶鳥」競爭下，連2年度冬數量跌破1萬隻，今年更僅有8553隻，較去年減少1千隻左右，出現讓人關注的生態變遷。未來金廈小兩岸的生態競爭，是否會進一步改變牠們的棲地選擇，成為旅遊業者和鳥友討論的話題。

根據金門國家公園管理處的監測紀錄，近5年鸕鶿到訪金門的數量是2018年12652隻、2019年13054隻、2020年11330隻、2021年9583隻、2022年8553隻，出現逐年遞減的現象。今年主要夜棲地以慈湖、陽明湖、瓊林水庫和小金門的西湖為主，擎天水庫和小太湖也有小族群出現。今年迄3月中旬統計還有4621隻未北返，預估4月底即會全數離開。

披著一身亮麗黑羽的冬候鳥鸕鶿，晨曦時分結伴出海捕魚，夕陽餘暉踏浪而歸，「黑衫軍團」生態景觀，一直是金門冬季旅遊的大賣點，每年都吸引大批遊客。2019年的13054隻寫下有記錄以來最大的數量，繽紛熱鬧景況讓慕名來到的遊客驚豔。

鳥友分析指出，金門到訪數量連年減少，與2015年以前尚無鸕鶿夜棲紀錄的對岸廈門，近年全力改善杏林灣水庫及園林博覽苑周邊生態，並於2017年建設水庫生態島後，漸漸吸引鸕鶿夜棲有關。以濱海花園城市為建設目標的廈門，也讓一水之隔的金門面臨生態競爭壓力。

根據廈門市濕地保護中心的監測紀錄，鸕鶿在杏林灣水庫一帶，近年均有2、3000隻以上紀錄，而且數量還持續成長，這也與金門數量逐年減少，呈現一個對照參考現象。

金管處推估來訪鸕鶿數量減少，與金門棲地主要樹種木麻黃在2016年9月遭遇17級強颱「莫蘭蒂」重創，林相較過去稀疏和破碎化，而對岸廈門連年積極改善棲地環境，金門已不再是度冬鸕鶿「唯一」的夜棲地有關。廈門市濕地保護中心也有同樣分析，指係一個關鍵的生態環境質量拐點。

金管處委託台大丁宗蘇教授執行為期3年的「金門鸕鶿遷移與生態研究」，今年將總結最終調研結果，做成相關環境生態監測報告，提供未來擬訂對策的重要參考。