因應全球綠電大幅需求的趨勢，台灣老牌製造業也加入台灣能源轉型的行列。達德能源今天宣布，與在地經營超過 60 年的本土企業─文來金屬工業股份有限公司合作建置的屋頂型太陽光電場，桃園蘆竹廠案正式竣工啟用。這個太陽光電場的總裝置容量達 1062 瓩，是文來金屬投入綠能的代表作，也是達德能源在北台灣所建置最大規模的屋頂型太陽光電系統。

這次達德和文來的太陽光電場合作案，代表台灣傳統產業也開始跨入台灣能源轉型的行列。達德能源協助文來金屬廠房在屋頂架設太陽能光電板，提供文來金屬廠房的「第二層屋頂」，除了有效降溫、節省廠房所需電力之外，且有防漏保固的功能，可說是一舉數得。

文來金屬位於桃園蘆竹的工廠，是台灣業界首創的電磁鋼板加工中心，工廠占地近 2000 坪，但由於廠址已有相當歲月，加上文來金屬對廠區環境美觀和整潔的高標準要求，這次的太陽光電系統工程，頗具挑戰性。

達德能源董事長王雲怡說，文來金屬工業承襲日本工業精神，在施工期間，到處可見企業對廠內環境整潔的高標準要求。她說：「在線路與設施的配色和排佈上，把環境美觀列入考量，而今看來相當成功，很高興可把這個案場作為我們在北台灣的模範案場之一，提供其他企業參考。」

文來金屬工業股份有限公司黃董事長表示：「我們相當支持台灣能源轉型與開發綠能的政策,也因達德能源，在推廣再生能源上，累積了豐富的國際以及台灣的施工經驗,是以促成本合作案。作為台灣本土企業，十分榮幸有機會和達德能源共同參與台灣能源轉型的新里程。」

達德能源推廣再生能源不遺餘力，目前在台北、雲林都設有維運辦公室，可提供南、北台灣運維服務。目前，達德能源在台灣太陽光電系統設置上，已建置共 38 處太陽光電系統，總建置容量達9.25MW。達德能源太陽光電團隊執行總監 Niclas Fritsch 表示，達德長期在地的穩健經營，無庸置疑是本土企業採購再生能源的最佳合作夥伴。