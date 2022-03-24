第一金控（2892）公告，24日董事會決議召開111年股東常會，召開方式為視訊輔助股東會，今年股東會召開日期為6月17日，股東會召開地點為台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)。

至於第一金的股利分派上，第一金指出，有關盈餘分派內容，將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。

此外，第一金指出，本次股東會視訊輔助部分，係採用集保公司提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁。

股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。股東欲以視訊方式參與者，應自5月18日起，至遲於股東會二日前（6/14前），於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於5月18日起至6月14日下午四時前，送達股務代理機構「第一商業銀行股份有限公司信託處股務代理部」（地址：台北市中正區延平南路42號）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

第一金控2021全年稅後淨利為197.39億元，較前一年成長17.4％，每股盈餘(EPS)為1.52元，獲利創金控成立以來歷史新高，其中，非銀行子公司獲利貢獻突破10％水平。

第一金規劃，發放股利仍以現金股利為主，股票股利為輔，預計現金股利配發率目標至少為EPS的六成以上，股票股利也會多一點。

以此推算，第一金的2021年EPS為1.52元，以現金股利配發率目標至少EPS之六成以上，現金股利將有機會超過0.91元，將超越去年發放的現金股利0.9元。而第一金去年配發股票股利0.1元，今年也可望超過，因此整體股利有望超越去年的1元。