左鎮化石園區為迎接第100萬名遊客，左鎮化石園區已備妥豪華大禮。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市立圖書館新總館、左鎮化石園區將迎接入館第100萬人次！台南市立圖書館新總館去年開幕後，不只成為台南新地標也帶動閱讀風氣，預估兒童清明連假可望迎接第100萬人次，備妥逾1萬元好禮送給第100萬入館者；左鎮化石園區累計入園人次逾99萬名，預估兒童清明連假將破100萬人，也已備妥大禮迎接第100萬名遊客。

台南市文化局表示，市圖新總館從啟用至今，讓台南市110年整體閱讀力表現居六都第2，且創新的閱讀空間與多元服務，深受親子朋友喜愛，更成為網路評比「此生必去！全台特色圖書館」之一。

市圖新總館去年度入館人次約80萬人次，預計4月3日迎接第100萬人次，第100萬名幸運讀者將可獲得電子紙閱讀器以及圖書館吉祥物蛙寶手偶及咖啡禮盒等好禮。除了實體禮物，還能獲得館方特別準備專屬VIP DAY待遇，包括1個月內獨享專屬討論室，不用預約隨到隨用。

此外，百萬VIP還可於1年內獲得3次搶先報名新總館活動的機會，至於第100萬名人次的前10位與後10位的讀者，也可獲得精美小禮物，與市圖一同歡慶百萬入館人次。

左鎮化石園區從2019年5月開幕至今，累計入園人次逾99萬名遊客，預估兒童清明連假入園人次可望突破100萬人，為迎接第100萬名遊客，已備妥大禮，前一組遊客及後一組遊客也可獲得園區3D電影票與文創商品。

為歡慶兒童節，左鎮化石園區也宣布推出兒童免費入園、吉祥物玩偶摸彩活動及「復活恐龍」拼圖競賽，連假期間攜帶身分證明相關文件，12歲以下兒童即可免費入園。此外，持實體票券入園者，不限票種，皆可參加KOKO玩偶摸彩活動，園區將從中抽出20位幸運遊客，得獎者日後只要攜帶特別版KOKO玩偶和身分證件，即可免費1年無限暢遊園區。