中央銀行公布2月金融情況，M1B及M2年增率雙降，各為11.08％及7.67％，分別是18及15個月新低，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月增523億元至3兆1,889億元，重返歷史新高。

央行官員表示，2月M1B及M2年增率雙雙下滑，主要是放款與投資年增率下降，其中活期性存款年增略增，應與銀行推出大額優惠利率專案存款有關，加上國內經濟活動復甦，廠商貨款收入增加，及調度性需求的結果。反觀定期性存款年增略降，主要是進出口仍二位數成長，因應貨款需求，並轉入外匯存款，月底餘額來到7.5兆元、創新高紀錄。

央行統計顯示，2月活期性存款餘額年增率略上揚至11.22％，終結連四個月走低，但餘額仍續增加至22.73兆元、連續28個月創歷史新高；定期性存款餘額14.80兆元，也是最高紀錄。

2月證券劃撥存款餘額增加，央行官員指出，台股2月原為向上走勢，一直到月底俄烏戰爭發生，才隨國際股市震盪回跌，反應在旬平均從1月的3.21兆元歷史新高，2月下滑至3.17兆元。另日平均成交值月增162億元至2,936億元，也略好於上月，股價指數月平均維持在18,056點的史上次高。

散戶2月在集中市場占比略增至61.5％，央行官員說明，與去年高點時占比曾達70％之上，隨股市偏震盪後，自然人（散戶）也趨於觀望，但國內資金充沛不變，股市資金動能無虞，2月M1B及M2的日平均餘額各為25.50兆元及54.76兆元，均續為史上最高水位。