俄烏戰爭引起歐洲對未來能源依賴俄羅斯的恐懼，不過德媒發表分析文章認為，歐洲正處於能源轉型期，在諸如稀土金屬等能源轉型關鍵原材料上，歐洲或會更加依賴中國，程度可能更甚於對俄羅斯能源的依賴，而且中國也一定會將這些資源做為地緣政治的杠杆。

《德國之聲》引述德國《商報》的分析文章說，歐洲大陸沒有足夠的煉油能力，無法從進口原油中生產出急需的能源，無法確保最低水準的供應。這雖然是一個假設的狀況，但很可能成為歐洲必須面對的未來。

分析指出，如果政商兩界認真考慮能源轉型，他們必須現在就要商談夥伴關係並進行投資，以確保原材料的供應。「能源轉型是許多人的希望。太陽能和風電可以減少對化石燃料及其非民主出口國的依賴，但要小心希望成為泡影。風力渦輪機、太陽能設備和電動汽車都要吞噬大量的工業金屬，這些礦藏的分佈有時甚至比石油和天然氣更為集中。」

文章說，「最好的例子是稀土。沒有它們，任何風力渦輪機都玩不轉。中國的稀土蘊藏量幾乎占世界的60%。更重要的是淬煉過程，也就是稀土的加工，使其達到風力渦輪機生產商可以使用的程度。中國在這裡的市場份額為80%。」

除稀土之外還有鋰，乍看之下鋰供應安全似乎沒有問題，主要出口商是北約成員國澳大利亞和加拿大，但如果深究就會發現，大部分鋰金屬都被運往中國進行重要的加工。

文章指出，「歐洲對本身資源匱乏幾乎無能為力。但是政治家和商界可以採取預防措施，避免其他國家用此作為地緣政治談判的籌碼。比如採取鼓勵舉措，增加鋰、鈷或稀土等關鍵原材料的加工能力，公司也要與盡可能多的夥伴簽訂供應協定。」

文章最後說，中國也已經囤積了很長時間的金屬資源，「如果認為對鋰和其他物質的依賴有一天不會成為地緣政治的杠杆，那就太天真和大意了。」