俄羅斯自2月24日對烏克蘭發起「特別軍事行動」，戰事延宕至今一個月，並未如預期打出閃電戰。前蘇聯軍官、軍事評論家魯斯塔姆查德對此認為，俄羅斯將在兩週內因資源耗盡戰敗。對此，名嘴謝寒冰24日大膽預測，俄國若在未來2周內失敗的話，那普丁大概也會失敗，可能要倒台了。

根據日本《朝日新聞》報導，曾在亞塞拜然軍服役30年、參加過高加索戰爭的前蘇聯軍官魯斯塔姆查德（Agil Rustamzade），在退役後擔任軍事評論家，由於熟知俄軍內情，他19日在俄羅斯獨立YouTube分析指出，俄羅斯入侵烏克蘭準備不足且戰術毫無常識。

對於俄羅斯使用核彈的可能性，魯斯塔姆查德也分析，莫斯科當局使用機率大約五成，但會把損害限制在2平方公里以內。他也預測，即便俄羅斯動用核武，以美國為首的西方，終將不會以核武回應，因為俄羅斯的核報復系統是全自動的，無法輕易關閉，若真走到核武報復這一步，地球就會毀滅。

名嘴謝寒冰24日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」分析，大家都不想打第三次世界大戰，他個人認為，俄國入侵烏克蘭若在未來2周內失敗的話，自己可以大膽預言結局，那就是普丁大概也會失敗，可能也要倒台了。不過，謝寒冰也說，為了避免被倒台，普丁一定不會讓這種事情發生。

對於克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）日前表示，除非俄羅斯受到生存威脅，否則將不排除使用核武的可能性。謝寒冰說，發言人的話已經說得很清楚了，就是警告北約和美國不要惹俄羅斯，否則俄國是不排除動用核武的，甚至打第三次世界大戰的。