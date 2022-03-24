2022年海外分行拓點首例出現！金管會銀行局副局長林志吉24日宣布核准玉山銀行向日本主管機關申設福岡分行，是今年本國銀行申設海外分行首例；若順利申設將是玉山銀行在日本設立的第二家分行。

林志吉指出，玉山銀行在日本已設有東京分行，考量日本政經環境穩定、與台灣雙邊貿易及相互投資往來密切，玉山銀行規劃在日本九州設立福岡分行以強化海外布局，提升海外業務動能，金管會銀行局副局長林志吉今天宣布予以同意。

林志吉表示，今年以來，國銀申設海外據點共有3案，分別為1月7日合庫銀行申設捷克布拉格代表人辦事處、1月28日台灣銀行申設美國亞利桑納州鳳凰城代表人辦事處，玉山銀行為今年申設海外分行首例。

國銀在日本的發展狀況，據銀行局統計，目前有8家台資銀行在日本設有1家子銀行及9家分行，其中8家分行位於東京、1家分行位於大阪，截至2021年底為止合計資產總額達新台幣7,735億元。

林志吉指出，2021年國銀日本據點合計稅前淨利達30億元，較2020年的8億元、年增2.75倍，主因2020年因疫情爆發，國銀在日本據點備抵呆帳提列較多，拖累獲利。不過，他進一步指出，2019年稅前淨利為59億元，明顯近二年是受到疫情影響，但有逐步回溫中。

在外銀來台的部份，林志吉指出，從2020年至今，共有2家外資銀行來台申設分行，分別為印尼人民銀行及韓商韓亞銀行。

印尼人民銀行在2020年8月6日核准申設、2021年11月30日開業，韓商韓亞銀行在2021年6月17日核准申設，原本預計2022年2月底開業，但因韓國疫情嚴峻影響人員來台，已向金管會申請延長至4月25日開業。