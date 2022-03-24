大陸商務部新聞發言人束珏婷 今天（24日）在例行記者會上表示，今年以來，面對疫情起伏反復、國際形勢變化、海運物流不暢等不確定、不穩定因素，中國外貿依然實現了開門穩。但中小微外貿企業保訂單、保履約仍面臨一定壓力。下一步將繼續採取多項措施，為中小微外貿企業紓困解難。

束珏婷表示，針對中小微外貿企業的實際困難，在防風險方面，加大出口信用保險對中小微企業的服務支持力度，擴大信保覆蓋面，降低投保成本，優化理賠追償，升級資信服務。在降成本方面，推動持續加快出口退稅進度，優化退稅服務，進一步減輕企業的資金壓力。在增活力方面，鼓勵各類金融機構在依法合規、風險可控前提下，加大對外貿企業特別是中小微企業信貸支持力度。

下一步，將繼續會同相關部門和各地方，落實好今年1月出台的穩外貿政策措施。持續優化營商環境，將減稅降費等措施落實到位，繼續整治亂收費、亂罰款等問題，支持外貿企業穩定發展。指導企業推動進口多元化，加強國際合作，構建互利共贏的原材料貿易渠道。

束珏婷稱，商務部將多措並舉，以政策的確定性幫助外貿企業應對外部的不確定性，助力企業爬坡過坎，行穩致遠。