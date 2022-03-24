俄羅斯2月24日以陸海空三路、北東南三面攻擊烏克蘭，戰爭爆發後，頻傳俄方派人暗殺烏國總統澤倫斯基，日前一支俄羅斯聯邦安全局（FSB）領導的25人敢死隊在斯洛伐克邊境城鎮烏日霍羅德被捕。針對澤倫斯基的命盤，命理師林海陽從推背圖得到一個卦象「萬人不死、一人難逃」，她表示，這個卦象很可怕，預言澤倫斯基不會有生命危險，但是他必須經過一個很長的戰役，而這場戰役會有萬人為他而死。

林海陽24日在YouTube官方頻道表示，從推背圖分析澤倫斯基紫微斗數命格，是木三局，澤倫斯基是陽曆1978年1月25日生的，現在走的是43至52歲財帛宮己酉大運。己酉卦象是坎下巽上，代表「渙」，就是散掉的意思。這個卦象很可怕，釋曰︰「黯黯陰霾，殺不用刀；萬人不死，一人難逃」，意味著澤倫斯基在這個大運裡面，必須碰到烏克蘭打仗，而傷亡人數會比第二次世界大戰更慘。

林海陽接著預測，俄烏要和談，若無死傷這麼多人，澤倫斯基很難逃過這一劫。這代表不管有沒有美國、北歐國家、歐逢的支撐，澤倫斯基在這個卦象裡，他必須經過一個很長的戰役，而這場戰役會有萬人為他而死。

林海陽預言，澤倫斯基不會有生命危險，除非是暗殺集團要暗殺他。而卦象中的「萬人不死、一人難逃」，意思就是要死亡這麼多人，澤倫斯基才能逃出去。

林海陽指出，烏克蘭逃到國外的老百姓，至少超過500萬人，而戰死的士兵、軍官、無辜百姓到底有多少，現在仍難以估計。