主辦單位提供200個免費名額，讓民眾DIY體驗做小麥注連繩。（張毓翎攝）

2022年台南學甲小麥產業文化節3月26、27日在光華社區登場，當天提供小麥文創注連繩DIY製作等趣味活動，會場約2公頃的麥田區，緊鄰當地著名的蜀葵花海，以及一畦畦盛開的百日草，麥浪在五彩繽紛花朵的映襯下，帶出幾分的另類美感。

過去台南學甲小麥面積可達200公頃，主要由3大專業農種植，因為硬質玉米價格看俏，部份農戶轉為栽種硬質玉米，使今年小麥面積縮減至60多公頃，種植區域分布新達、光華、宅港、平和、三慶等5個里，主要為契作供應金門農試所及國內麵粉加工廠。

學甲區農會表示，今年學甲小麥的栽種品種為「台中選二號」，其由台中農業改良場育成的非基因改造小麥品種，採收期間農友自行送驗農藥殘留檢驗，在原物料供應源頭做好把關，讓消費者食用更安心。

為推廣在地小麥產業，學甲區農會5年前開始舉辦小麥產業文化節，讓遊客在麥田裡拍照打卡，並搭配趣味活動供大、小朋友玩樂，廣受民眾喜愛。今年小麥產業文化節將於周末登場，除有設置農特產品展售攤位，還有200個免費名額，讓民眾DIY體驗做小麥注連繩。

另外，會場周邊的蜀葵花、百日草、鼠尾草田區正盛開，五顏六色的百日草、外觀有如薰衣草的鼠尾草，搭配色澤繽紛的蜀葵花，各種顏色的花朵爭奇鬥艷的綻放著，景色美不勝收。

學甲區農會說，小麥產業文化節當天，農會特別邀請在地國小團隊表演，展現各特色傳統藝術與樂器演奏，帶動熱鬧氣氛，歡迎各地遊客親臨，一同來賞麥及看花，認識學甲。