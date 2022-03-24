1996年，錄影帶業者放置的架子，仍然是春光藏不住。（資料照/鄭緯武攝）

1996年，台中市刑警隊查獲大批的色情錄影帶與書刊。（資料照/鄭履中攝）

1997年，仁愛市場內色情錄影帶攤春色無邊。（資料照/張謙俊攝）

風行於80、90年代的VHS錄影帶，用長長的磁帶紀錄下影音，將影視娛樂帶進每家每戶，其色情錄影帶也在這時期盛行；有網友也在臉書上傳1張圖發文，圖片中的7部色情片名，也釣出「資深老司機」討論，甚至還有老司機分享，體驗過錄影帶出租店有消失的小房間，哈利波特消失的魔法月台根本不夠看。

一名男網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」發文，並上傳一張圖，他表示30幾年前VHS錄影帶盛行，其中色情錄影帶讓大家廢寢忘食，他發文詢問「說一個你心目中的『資深女優』」，要看是多「老派」的老司機；圖中可見7部色情錄影帶「午夜奇宴」、「東方妞的另一面」、「學她吹管蕭」...等。

貼文一出，網友紛紛留言表示「當然是飯島愛啦」、「我讀國小3年級最流行的就是飯島愛」、「以前取片名的人很厲害」、「那個時候才國小國中，去逛錄影帶店光看片名就搭帳篷了」、「還以為會有傳說中的：妹妹不要叫，哥哥我還要」、「以前沒有照片當片名標籤的年代，名字取的就要有能意淫或是相關」；甚至有網友分享偷看老爸的A片，還要記住擺放位置、播放時間點....等細節都要記錄起來，以好後續還原成原樣。

還有網友表示哈利波特有消失的魔法月台，在那個時代許多老司機在錄影帶出租店體驗過消失的小房間。