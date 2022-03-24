美航空公司籲 取消飛機上佩戴口罩規定 21:132022/03/24 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 包括美國航空在內的數家航空客運與貨運公司高層23日致函美國總統拜登表示，鑒於美國新冠肺炎確診與住院人數皆呈現下滑趨勢，呼籲應取消乘客在飛機上與機場內強制配戴口罩的規定，以及要求乘客入境美國前篩檢須為陰性的要求。 鋼鋁稅爭落幕 美英達貿易協議 失事東方航乘客名單驚見「方芳」 真實身分曝光 #飛機上 #乘客 #取消 #拜登 #佩戴口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 這種戰士成烏克蘭「英雄」 美官員警告：贏不了俄國 21:062022/03/24 軍事 不斷更新》控俄使用殘酷武器 澤倫斯基要求北約「無限制軍援」 18:162022/03/24 國際 普丁恐動用核武 拜登組秘密團隊出招反制 13:442022/03/24 國際 股價指數期貨贏家專欄－風險情緒改善 分批布局富時100期 04:102022/03/24 證券．權證 女星坐飛機被閃電擊中 畫面曝光差一點沒命 16:502022/03/24 娛樂 美英貿易爭議落幕 取消英國鋼鋁稅 10:542022/03/23 財經 拜登訪歐擬將俄逐出G20 中國反對 04:102022/03/24 話題觀察 新冷戰時代的新戰略三角 04:102022/03/24 時論廣場 Uber App全新隱私權中心啟用 「乘客評分」輕鬆查 12:312022/03/23 生活 習拜會後台灣的隱憂 04:102022/03/24 時論廣場 俄烏之戰普丁竟出動這支部隊 名嘴：「真正殺手鐧」來了 09:002022/03/24 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。