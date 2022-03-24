包括美國航空在內的數家航空客運與貨運公司高層23日致函美國總統拜登表示，鑒於美國新冠肺炎確診與住院人數皆呈現下滑趨勢，呼籲應取消乘客在飛機上與機場內強制配戴口罩的規定，以及要求乘客入境美國前篩檢須為陰性的要求。