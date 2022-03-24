中國大陸外交部網站消息，中國大陸國務委員兼外長王毅24日在喀布爾同阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾、代理外長穆塔基分別舉行會談。王毅介紹了中國在阿富汗問題上：尊重阿富汗獨立、主權和領土完整；尊重阿富汗人民自主選擇；尊重阿富汗宗教信仰和民族習慣等「三個尊重」。和中方從不干涉阿國內政、從不在阿國謀求任何私利、從不尋求所謂勢力範圍等「三個從不」。

王毅說，中阿是山水相連的友好鄰邦，兩國有著上千年交往歷史。中國尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇，尊重阿富汗的宗教信仰和民族習慣。中方從不干涉阿國內政，從不在阿國謀求任何私利，從不尋求所謂勢力範圍。

王毅強調，正如阿富汗朋友所常說，中國是唯一沒有傷害過阿富汗的大國。中方為此感到自豪，願賡續兩國人民的傳統友誼，在《和平共處五項原則》基礎上，同阿富汗發展正常友好的鄰國關係，助力阿實現真正獨立和自主發展，把阿富汗的前途命運掌握在自己手裡。