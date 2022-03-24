前「丘丘合唱團」團長兼吉他手邱晨（邱憲榮），今(24日)驚傳肝硬化病逝，享壽72歲，而曾是「丘丘合唱團」主唱的娃娃金智娟，也在臉書證實噩耗，哀悼表示「謝謝邱晨老師留下許多美好的作品」。
邱晨病逝消息一出，金智娟也透過經紀人回應《中時》，表示與邱晨十多年沒有聯絡，今晚聽聞噩耗，「很難過 ，很感謝他留下美好的作品。」
丘丘合唱團1981年成軍，先後推出《就在今夜》、《陌生的人》、《告別20歲》等3張專輯，由於當時樂壇流行民歌，丘丘合唱團的音樂前衛、獨樹一格，被認為是見證台灣由校園民歌轉向流行音樂的代表性樂團之一，為台灣首支發行專輯的流行樂團，不僅創造出數首經典歌曲，也連帶捧紅主唱金智娟。
團長邱晨也是團體的中心人物，創作多首經典民歌，包含《小茉莉》、《風告訴我》等，至今仍廣為流傳，並以一首《就在今夜》打響知名度，但1983年邱晨因和唱片公司理念不合率先離團，隔年因其他團員相繼入伍，丘丘合唱團只好被迫解散。
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