中鋼子公司中龍鋼鐵2015年被環保署發現總廢棄物量超量，隔年申請環境影響說明書變更，經台中市環保局審核修正通過，居民與環保團體不服提告，一審判決撤銷該變更案。經中龍上訴，最高行政法院24日認為，一審中對於專家判斷、決議過程、廢棄物認定和含水量都未調查清楚，因此廢棄原判決發回台中高等行政法院更審。

2015年3月環保署督察位於台中市龍井區的中龍鋼鐵公司時，發現該公司鋼鐵總廢棄物量每年達297萬噸，超過當初環評核准量26萬多噸，台中市政府於是要求中龍公司辦理環評。

隔年中龍提出「中龍鋼鐵股份有限公司第2期第2階擴建計畫環境影響說明書（第3次）變更內容對照表」，申請環境影響說明書變更修正，獲中市環保局環評委員會審核通過。但居民和環團對此無法接受而提告。

一審台中高等行政法院認定，部分居民符合利害關係人身分（適格），環保局將廢棄物認定為資源物質且未考慮含水量，導致中龍廢棄物爆量，已對環境品質有不利影響，卻評估對環境影響輕微，判決撤銷原處分。

但最高行政法院指出，原審對於環評會議所形成的專家判斷、程序是否正當、決議是否充分思辨、廢棄物如何認定、含水量如何誤差以致對環境影響並非輕微，上述種種均未詳查而發回，並以最高行此次判決的見解，重新判斷變更案是否合法。