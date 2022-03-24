斯里蘭卡面臨嚴峻的經濟危機，主要商品價格飛漲，商品短缺迫使成千上萬的民眾排隊購物。斯里蘭卡政府22日派遣軍隊進駐國營加油站，協助分派燃料。斯里蘭卡陷入外匯危機，貨幣嚴重貶值，促使政府向國際貨幣基金（IMF）求援。

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