斯里蘭卡面臨嚴峻的經濟危機，主要商品價格飛漲，商品短缺迫使成千上萬的民眾排隊購物。斯里蘭卡政府22日派遣軍隊進駐國營加油站，協助分派燃料。斯里蘭卡陷入外匯危機，貨幣嚴重貶值，促使政府向國際貨幣基金（IMF）求援。