斯里蘭卡陷經濟危機 軍隊進駐國營加油站 21:242022/03/24 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 斯里蘭卡面臨嚴峻的經濟危機，主要商品價格飛漲，商品短缺迫使成千上萬的民眾排隊購物。斯里蘭卡政府22日派遣軍隊進駐國營加油站，協助分派燃料。斯里蘭卡陷入外匯危機，貨幣嚴重貶值，促使政府向國際貨幣基金（IMF）求援。 俄國官員稱軍隊不缺物資 卻向民眾募集藥品食物 中國常駐聯合國代表籲 助阿富汗緩解人道和經濟危機 解凍資產歸還人民 #斯里蘭卡 #經濟危機 #軍隊 #進駐 #國營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擱淺貨輪將卸載 鐵人賽事分區交管 04:102022/03/18 地方新聞 高雄楠梓文小2用地新設雙語國小 迎台積電進駐利多 11:402022/03/17 寶島 7月徵耗水費 將訂百業回收標準 04:102022/03/23 財經焦點 俄烏戰爭悲歌! 這國排隊加油「排到死」 等4小時釀2死 20:122022/03/22 國際 烏克蘭國寶級女星公寓遭俄軍襲擊 劇團證實「她被砲彈炸死」 22:022022/03/18 娛樂 三井台糖簽約 鳳山蓋最大商場 04:102022/03/24 產業特刊 FOCA福爾摩沙馬戲團進駐水交社 打造馬戲人才培育基地 23:032022/03/18 生活 三井LaLaport鳳山店2026年登場 高達250家廠商進駐 19:042022/03/23 財經 普丁未達目標 美曝俄軍3大問題 07:002022/03/24 國際 普丁軍隊為何久攻不下基輔？他解析烏軍新戰術奏效 10:222022/03/15 政治 軍警進駐關鍵基礎設施？藍委：選舉到了又搞意識形態 10:252022/03/20 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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