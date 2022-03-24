新加坡基於疫情緩和，宣布放寬防疫限制，包括大幅鬆綁邊境管制。自3月29日起，返回辦公室上班的員工比例可提升至75％，社交群聚人數放寬至10人。自4月1日起，完整接種疫苗的旅客入境免隔離，而且不必取得額外入境許可。