新加坡疫情趨緩 下周放寬防疫限制 21:242022/03/24 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡基於疫情緩和，宣布放寬防疫限制，包括大幅鬆綁邊境管制。自3月29日起，返回辦公室上班的員工比例可提升至75％，社交群聚人數放寬至10人。自4月1日起，完整接種疫苗的旅客入境免隔離，而且不必取得額外入境許可。 特權防疫怎能不出包 周天成登機前PCR陽性 暫留英國 #放寬 #防疫 #新加坡 #疫情趨緩 #緩和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新加坡Omicron疫情趨緩 專家籲放寬社交措施 21:132022/03/23 國際 新加坡2月CPI增幅 大於預期 23:022022/03/23 財經 專案泡泡出包 智慧城市論壇險破口 04:102022/03/23 生活新聞 《半月談》評大陸防疫：防控舉措既要有力度也要有溫度 15:052022/03/24 兩岸 新加坡鬆綁 擴大開放邊境、戶外不強制戴口罩 15:282022/03/24 國際 疫情緩和見曙光 投資移民蠢蠢欲動 22:332022/03/23 財經 時論廣場》特權防疫怎能不出包（余睿明） 19:052022/03/23 時論廣場 疫情趨緩 岡山籃籗會4月復辦 04:102022/03/23 地方新聞 嘉泥副總王立心：疫情趨緩 今年旅宿服務事業營占會再提升 16:462022/03/23 財經 港股止跌回升半日漲41點 15:372022/03/24 財經 日本逐漸放寬入境限制 台灣考區日本語能力測驗7／3日舉行 10:332022/03/23 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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