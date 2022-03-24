模特兒出身的男星溫昇豪，日前攜手茶金的搭擋連俞涵，為臺北時裝週永續機能時尚開幕秀走上伸展台，首次登上伸展台的連俞涵在秀前接受採訪表示「我以為走秀就是要很帥的筆直往前走，然後帶著節奏感，可能我心中的節奏過於快速，他們剛剛說我走得太快了。」而溫昇豪則偷偷透露「其實那招是我教他的。」身為秀場老鳥的溫昇豪，偷偷教導她可以隨音樂節奏踩點，「但可能因為她（連）平時都在爬山，走路速度真的健步如飛。」因此也在秀前提醒連俞涵待會秀上記得要「按部就班」。

溫昇豪以oqLiq 2022秋冬系列現身媒體，妙語如珠表示今天是昇豪穿「生蠔衣」。（吳松翰攝）

此次秀上兩人皆穿上出自設計師林家豪、洪琪之手的「oqLiq」，連俞涵以黑色無袖A字連衣裙，搭配白色球鞋現身，腰上繫上以布料、五金拼接的腰帶，勾勒出腰部線條，同時也為整體造型增加層次;而溫昇豪則以銀色背心罩衫搭配藍綠色大衣現身，金屬色澤搭配工裝大衣呈現濃濃的未來感，該系列服裝選用回收材料製成的面料，「他材質很特別，是用「生蠔」和一些破碎的漁網製成。」妙語如珠地說到今天是昇豪穿「生蠔衣」。

熱門影集華燈初上演員加賀美智久、謝瓊煖，分別以TYC、UUIN走上伸展台。（吳松翰攝）

熱門影集華燈初上演員胡瑋杰、江宜蓉分別以WEAVISM織本主義、CJEAN走上伸展台。（吳松翰攝）

本次秀場以「永續機能」為題，並攜手2021強檔戲劇「茶金」及「華燈初上」演員溫昇豪、連俞涵、江宜蓉、張軒睿、胡瑋杰、加賀美智久、謝瓊煖等藝人走上伸展台力挺台灣設計師，更有重量級巨星徐若瑄到場看秀支持。該秀為臺北時裝週重要的秀之一，攜手六家設計師品牌、六家台灣在地布廠，藉台灣設計師之手推廣台灣機能布料，讓世界看見台灣再製科技。另，3月18日至4月18日在內湖禮客OUTLET開設臺北時裝週永續時尚OUTLET，廣納更多設計師精品，持續強化本季永續精神及讓全民有更多機會接觸設計師品牌。