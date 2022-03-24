北部工作機會多，吸引不少中南部人北漂生活，不過一名在南部待了6年的女網友指出，回桃園工作後才發現，桃園和南部的薪資水平其實差不多，且服務業、飲料店等工作的起薪，都比飯店類、行政類的工作高，讓她不禁感嘆，「不要再說邁向美好北漂生活，我一點都感覺不到」。

一名在桃園土生土長的女網友在網路論壇Dcard發文，提到自己到南部讀大學，畢業後就繼續待在南部工作，總共待了6年，但回桃園工作後才發現，「桃園的薪資水平居然跟南部差不多」。

她指出，桃園行政類相關工作起薪2萬5000元、飯店業起薪2萬7000元，反觀服務業、飲料店的起薪反而有3萬3000元，讓她嚇一大跳，直言「這個薪資對北漂族來說根本是種折磨」。

她透露，不要看桃園蛋黃區發展得好，實際上薪資低到不行、空屋率高到不行。她也感嘆，回到桃園工作後，唯一慶幸的事情是自己不用租房，「不要再說邁向美好北漂生活，我一點都感覺不到」。

貼文一出，不少桃園人也留言訴苦，「桃園薪資真的慘」、「我住桃園也是去台北找工作，畢竟薪資水準比較高」、「其實很想留在自己的家鄉桃園，偏偏工作機會與待遇就是不如台北好」、「桃園真的很多人都上台北找工作」。

也有網友指出，北漂也要選對行業才有高薪水，「北漂不是說漂就漂，還是得看行業選什麼，像我們軟體業往北漂是求薪資、技術，而北漂服務業的，我雖然尊重他們的決定，但我想他們應該過的很辛苦」、「北漂要選法律、金融、國貿產業才有差吧，服務業哪裡都能做何必北漂」。