中華信評24日確認環球晶的長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。先前有國巨、合勤控股取得中華信評評等，台灣信用評等加身已成為產業界採取併購行動的加分條件。

中華信評指出，環球晶近期嘗試收購世創電子材料股份公司(世創電子)未果，不過未能順利收購，可望使該公司的獲利能力相較於購併成功情境下的水準，來的為高。環球晶將可在同一期間維持更為強健的資本結構，借款槓桿降低，未來兩年強勁的需求以及環球晶強勁的獲利能力，促成該公司的信評展望「穩定」。

中華信評認為，環球晶計畫將為此次收購所籌集的資金，用於2022年至2024年的資本支出，以滿足客戶對其產品的強勁需求並追求業務成長。資金用途的改變，將導致環球晶未來三年的資本支出大幅增加，且若較為有利的市場條件得以維持，其總額可能達到新台幣1,000億元。