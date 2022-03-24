網路生活平台數字科技（5287）2021年歸屬於母公司業主淨利6.12億元，年減2.4％，每股盈餘12.13元。其中，去年第四季因591、8591與Tasker出任務外包網等多平台的營收動能挹注，單季營收創新高、獲利創同期新高，每股盈餘為3.38元。董事會通過配發現金股利11.3元，配發率93％。以24日收盤價223元來看，現金殖利率逾5％。

數字科技以網路平台為主要業務，2021年各平台營收比重來看，591房屋交易營收占比62％，為旗艦平台8591寶物交易營收占比23％、8891汽車交易營收占比8％、518熊班暨人力平台營收占比7％。

若以營收來看，591、8591與Tasker出任務外包網三大平台2021全年營收年增率分別為7％、17％與54％，主要成長動能為591房屋交易除了優化使用者體驗以外，也深耕內容，長期提供不動產知識服務，大幅提高用戶者的黏著度。

8591寶物交易部分，則因為台灣遊戲需求強勁，且逐漸在香港打開市場，知名度逐漸提升，帶動台港營收齊揚。另外，Tasker出任務外包網，持續推升服務及品牌知名度，並受益民生經濟活動開展，企業的人力需求大幅釋出，挹注數字科技2021年營運表現穩健增長。

展望2022年，數字科技表示，以第一季來看，591、8891與8591旗艦平台持續穩定營運，並將受惠海量的資訊，快速媒合需求，維持營收穩健。人力資源服務部分，518熊班、小雞上工與Tasker出任務，各自耕耘不同的受眾，包括服務業、學生打工以及兼差族群，期望透過多元的服務打造綜效。

數字科技2月營收1.35億元，累計今年1～2月營收2.89億元，2月以及今年前兩個月營收皆創下歷史同期新高表現，年增率分別為12％與15％。

以全年來看，數字科技表示，將仍以591、8891與8591旗艦平台為主要營運動能，而新站台如518熊班、小雞上工與Tasker出任務皆以服務業、人力資源媒合為主，隨著台灣疫情可控，人力服務與婚宴商機復甦，此外，民生消費需求回溫，房市、車市需求不墜，將有望帶動數字科技各平台營收持續成長可期，全年營運樂觀。